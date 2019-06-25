Обмен любезностями
Одна из женщин вместо того чтобы сесть, поставила на сиденье сумки, чем вызвала недоумение двух молодых мужчин. Ей сделали замечание и предложили освободить место, ведь в вагоне много кому хочется присесть.
— Ой, ну представьте, что я тут сижу, — агрессивно поставила точку в разговоре дама с сумками.
Через несколько станций пассажиры покинули вагон и растеклись по каменным коридорам метро. Поменяв ветку после пересадки, я оказалась снова в одном вагоне с теми хамоватыми парнями и упрямой дамой.
И один из этих парней, ловко обойдя ее, в мгновение ока плюхнулся на сиденье прямо перед ней. От возмущения женщина захлопала глазами, но выдавить из себя ничего не могла. А парень перемигнулся с товарищем и прокомментировал: — Ой, ну представьте, что вы сидите! Конечно, ситуации бывают разными, но превращать общественное пространство в ринг, где одной левой можно «уложить» незнакомого человека, не стоит.
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