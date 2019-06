Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ по России «позорным»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на своей официальной странице в социальной сети высказала мнение по поводу решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию. Она назвала эту резолюцию «позорной».

По мнению Кальюлайд, ни одна из причин лишения РФ права голоса на данный момент не исчезла.

Last night’s decision made by #PACE – manuevering #Russia back behind the table with procedurical moves – is an embarrassment to PACE. None of the reasons Russia was stripped of its voting rights have disappeared. #Crimea #WarInEasternUkraine