Президент Эстонии назвала решение ПАСЕ по России «позорным»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на своей официальной странице в социальной сети высказала мнение по поводу решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию. Она назвала эту резолюцию «позорной».
По мнению Кальюлайд, ни одна из причин лишения РФ права голоса на данный момент не исчезла.
Last night’s decision made by #PACE – manuevering #Russia back behind the table with procedurical moves – is an embarrassment to PACE. None of the reasons Russia was stripped of its voting rights have disappeared. #Crimea #WarInEasternUkraine— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 25 июня 2019 г.
— Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ, — написала президент Эстонии в Twitter.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась по поводу членства РФ в Совете Европы. Она сказала, что это даст возможность привлечь страну к ответственности за нарушение прав человека.
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