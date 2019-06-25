Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима
• 16:10 • 25 июня 2019
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Такое решение будет способствовать развитию туризма и деловых контактов между двумя государствами
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Во вторник, 25 июня, министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид и глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе переговоров подписали соглашение об отмене визового режима.
По словам российского министра, такое решение будет способствовать развитию туризма и деловых контактов между двумя государствами.
— Мы сегодня сделали очередной шаг в направлении совершенствования договорно-правовой базы, — приводит слова главы Министерства иностранных дел ТАСС.
Сергей Лавров также отметил, что иностранные коллеги будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных туристов.
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