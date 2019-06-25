Батюшка-блогер: Мы воюем за Интернет и за гаджеты

Интернет и современные технологии отдаляют человека от церкви и Бога. Об этом заявил руководитель отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Марк Маркиш. Священнослужитель утверждает, что люди, вместо того чтобы идти в церковь, ищут информацию в Сети. Например, о запретах во время поста они предпочитают узнавать из Интернета, а не от священника.

Однако не все священнослужители воинственно настроены в отношении Интернета. Некоторые из них даже имеют видеоблоги. «Вечерняя Москва» поговорила со священником-блогером, автором проекта «Batushka ответит» Александром Кухтой. Он считает, что пользоваться Интернетом для христианина означает то же самое, что пользоваться библиотеками.

— Изначально Евангелие передавалось из уст в уста. Затем оно было зафиксировано в рукописях, которые переписывались веками. С изобретением печатного станка Евангелие начинают печатать огромными тиражами, а через пару столетий наконец-то появились компьютеры, а с ними другие принципы печати, — сказал он корреспонденту «Вечерней Москвы». — Это значит, что тексты стали находить своих читателей уже в электронном виде. Но сущностно между устным, рукописным, печатным и электронным текстом нет никакой разницы. Поэтому говорить о том, что для христианина нетипично пользоваться Интернетом — так же странно, как говорить о нетипичности библиотек и почтамтов для верующих.

Он отметил, что есть такие книги, содержание которых можно назвать неуместным для христиан. И в Сети тоже существуют ресурсы, которые могут представлять опасность для духовной жизни человека. Но в целом Интернет — это всего лишь средство связи.

— Сама информация или формат доступа к ней — инструмент. Лопата, если хотите, которую христиане осваивают и приноравливают к своим потребностям, — сказал священник.

Александр Кухта также предположил, что отец Макарий говорил об опасности лишь некоторых ресурсов в Сети. Его слова были трактованы не совсем корректно.

— Он имел в виду популярные в народе псевдодуховные методички в стиле «как исполнить пост за пять шагов», которые легко можно нагуглить. Но делать из этого вывод и громкий заголовок о том, что «в РПЦ ополчились на Интернет», — это непрофессионально и желтушно, — утверждает Александр Кухта.

Он подчеркнул, что церковь не воюет против Интернета и гаджетов.

— Мы воюем за Интернет и за гаджеты. За то, чтобы каждый желающий мог найти и услышать Благую Весть. Давайте не забывать о том, что слово «виртуальный» происходит от латинского virtue, что значит добродетель, достоинство и целомудрие. Мы ратуем за обновление именно этих смыслов, — объяснил батюшка-блогер.

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