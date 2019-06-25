Мосгаз переустроит три километра газопроводов на Северо-Восточной хорде
Масштабные работы выполняются в зоне строительства эстакад и развязок Северо-Восточной хорды. Передовые технологии, используемые в работе, позволяют значительно сократить срок выполнения задачи, при этом не отключая жителей от газоснабжения.
АО «Мосгаз» в мае начало вынос и строительство отдельных участков газопроводов от Открытого до Ярославского шоссе, а также в районе станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад».
— Многолетний опыт Мосгаза направлен на качественное и оперативное выполнение задач в рамках стратегического транспортного проекта столицы. На данном участке проложены газопроводы среднего и высокого давления, которые транспортируют газ к крупным потребителям теплоэнергетики, а также к объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам районов Ростокино и Свиблово СВАО Москвы. Благодаря закольцованной системе газопроводов Москвы переустройство газовых сетей выполняется без отключения потребителей от газоснабжения. А применение передовых бестраншейных технологий и современного сварочного оборудования с низким уровнем шума и высокими экологическими характеристиками позволяет выполнять работы в сжатые сроки, без перекрытий движения автотранспорта, с максимальным комфортом для жителей столицы», — подчеркивает генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
Высокая надежность и длительный срок эксплуатации газораспределительных сетей обеспечиваются контролем качества всей трубной и арматурной продукции, которая используется при строительстве. После завершения монтажа и сварочных работ лаборатория АО «Мосгаз» проверяет также качество сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов. Все эти меры обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию новых газопроводов на протяжении более чем 40 лет.
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