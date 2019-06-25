Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери
Российский актер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери Аллы Покровской.
— Она умерла в реанимации, где находилась последние две недели, а весь последний год она уже не ходила. Умерла она от заражения крови. Переливание было невозможным, потому что у нее была плохая печень, — объяснил Ефремов.
Также актер пояснил, что у его матери, как и у любого пожилого человека, было много разных заболеваний.
Алла Покровская скончалась 25 июня на 82 году жизни.
В Московском художественном театре имени Чехова сообщили, что время и место прощания объявят позже.
Алла Покровская — российская актриса театра и кино, режиссер театральных постановок, профессор Школы-студии МХАТ. Знаменита по картинам «Июльский дождь», «Охота на лис», «Дневной поезд», «Дневник директора школы» и многим другим. Об этом пишет Lenta.ru.
Читайте также: Звезды отреагировали на смерть актрисы Аллы Покровской