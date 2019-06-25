Звезды отреагировали на смерть актрисы Аллы Покровской
Российские актеры и певцы выразили соболезнования близким актрисы Аллы Покровской, которая скончалась 25 июня на 82-м году жизни.
По словам артиста Сергея Лазарева, не стало гениального и мудрого человека. Он признался, что Покровская была его любимой актрисой и педагогом:
— Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии. Я счастлив, что учился у нее несколько лет в Школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссером моей дипломной работы — спектакля «Несколько дней из жизни Алеши Карамазова» была именно она, — сообщил артист, уточнив, что из десяти человек при поступлении к ней на прослушивание попал только он.
Лазарев посетовал, что ему больно от того, что уходят художественные руководители курса.
— Сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, вот теперь Алла Борисовна.
В соцсетях на смерть артистки отреагировал ее коллега Максим Виторган:
— Алла Борисовна Покровская... Больше, чем актриса. Больше, чем педагог. Больше, чем мать. Больше, чем человек. Спасибо! Светлая память!
Советский и российский актер театра и кино Игорь Верник заявил, что смерть Покровской — большая утрата для русского театра. По его словам, попасть к ней на курс для студентов было счастьем, поскольку она выпускала готовых артистов. Его слова цитирует RT.
Актриса Юлия Куварзина призналась, что Покровская — лучшее, что случилось с ней в профессии.
Актриса Мария Дровосекова опубликовала архивное фото с Петровской.
Актер Валентин Гафт заявил, что Покровская несла в себе накопленное великое искусство художественного театра. Артист назвал ее потрясающим педагогом, отметив, что сам у нее учился, несмотря на то, что старше ее на два года.
— Это просто на разрыв аорты, это страшно, каждый день кто-то умирает, — цитирует Гафта РИА ФАН.
Алла Покровская поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына и окончила заведение в 1959 году.
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