Снижение налоговой нагрузки принесло в бюджет Москвы более 55 миллиардов рублей
В столичном департаменте экономической политики и развития рассказали о пополнении бюджета Москвы на 55,7 миллиарда рублей за счет малого бизнеса.
Сотрудники пресс-службы департамента подчеркнули, что в Москве действует множество мер по поддержке МСП, среди которых прямая финансовая поддержка, налоговые льготы и прозрачный доступ к госзакупкам.
— Поступления в столичный бюджет увеличились на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — приводит слова вице-мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова агентство городских новостей «Москва». Он также рассказал о росте количества предпринимателей на 3,9 процента.
По словам главы столичного департамента экономической политики Дениса Тихонова, положительному росту способствовало в том числе первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив.
Напомним, что результаты рейтинга складываются из 44 показателей, среди которых доступ к инфраструктуре и арендным площадям, наличие сервисов для предпринимателей, меры финансовой поддержки и другие.
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