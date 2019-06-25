Как модные тенденции этого лета балансируют на грани абсурда

Чувство стиля — это такая штука, которую можно развить и отточить. Чем больше вы смотрите записей с модных показов, дамских журналов, тем лучше понимаете, что с чем сочетать. Для этого не нужны профессиональные навыки, главное — найти свой стиль.

Сейчас в тренде сочетание несочетаемого, эксперименты. Шерстяной свитер и шелковая юбка, например, будут очень живым и интересным сочетанием.

Из трендов — соединение спортивных элементов одежды с повседневной, классической и даже романтической базой. Комфорт вообще выходит на первое место. Легкое платье с кедами для московских улиц — идеальный вариант.

Эксперименты с аксессуарами из 1990-х, банданы, платочки, ободки — вариантов масса. Мы всегда играем с деталями, чтобы разнообразить ежедневный стиль.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

И все же не перегибайте с трендовыми вещами в образе. С чем нужно быть наиболее аккуратным, так это леопард. Модно, согласна, но если полностью вырядиться в это, образ будет нелепым. Лучше выбирать аксессуары с леопардом — кроссовки или сумку — и носить их с черным платьем.

С подиума в гардероб

Далеко не всегда новинки модных показов заставляют нас хвататься за голову. Многие дизайнерские вещи оказываются вполне приемлемыми для повседневной жизни.

— Купальник с высоким вырезом на бедрах — лучшая находка последних летних коллекций. Слитные купальники в стиле американских фильмов 1980–90-х годов — вообще обязательная вещь в гардеробе этого сезона.

— Свободные шорты с высокой талией — лучшая альтернатива вульгарным джинсовым аналогам, подходящим разве что для пляжа. Причем здесь нет ограничений ни по крою, ни по ткани.

— Объемные серьги украсят простой образ и при этом не превратят модницу в сороку. Сколько бы ни рекламировали модельеры массивные аксессуары в бесчисленных количествах, серьги — лучший вариант.

— Плетеные сандалии на платформе удачно заменят не всегда попадающие в цель стиля босоножки, придуманные разве что для выходов на тематические вечеринки. Да и окажутся в разы удобнее — ноги обязательно скажут вам спасибо!

— Поясная маленькая сумка мало того что невероятно функциональна, так еще и вписывается во все модные тенденции. При этом даму с таким аксессуаром точно никто не посмеет упрекнуть в безвкусице.

Всему голова

Странные правила диктует мода и в области стрижек. Причем многие настолько слепо следуют тенденциям, что попросту уродуют свою внешность.

Короткая челка

Эта стрижка более-менее подходит только обладательницам овального лица. Во всех остальных случаях подобный эксперимент — модное самоубийство.

Седые волосы

Мода на белый цвет заставила испортить структуру волоса уже тысячи красавиц. Но стилисты пошли дальше: теперь в тренде — серый цвет. Вот только удачными такие эксперименты получаются редко.

Выбритые узоры

Казалось бы, тенденцию 2000-х на выбривание половины головы с сопутствующими узорами забраковали почти сразу. Но ведь все новое — хорошо забытое старое. Причем теперь на затылках молодых людей можно увидеть ну уж совершенно абсурдные шедевры.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Тренд на розовый в мужской одежде — это тоже возвращение к истокам. Ассоциации девочек с розовым, а мальчиков с голубым появились в середине прошлого века. А в начале 1990-х модные журналы утвердили обратную тенденцию.