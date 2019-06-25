Дэн Бюттнер назвал идею проекта «Здоровая Москва» блестящей

Сегодня в парках столицы работают 46 павильонов. Каждый день с 8:00 до 22:00 в них готовы принять москвичей, которые хотят проверить состояние своего здоровья. В павильонах проводят обследования, необходимые на первом этапе диспансеризации.

— Здесь работают врачи из городских поликлиник — врачи общей практики, педиатры, врачи отделения профилактики и центров здоровья. Летом наблюдается спад посещаемости поликлиник и центров здоровья. Поэтому мы вышли туда, где любят отдыхать москвичи — в парки. Нехватки персонала в медучреждениях не возникает. Все по графику, — комментирует главврач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Программа помогает жителям столицы значительно сэкономить время, получить необходимые консультации квалифицированных специалистов и пройти обследования не более чем за один час.

— Мне сложно отпроситься с работы, чтобы сходить в поликлинику, — говорит москвичка Светлана Сорокина. — А здесь все обследования делают в одном месте. Пока муж с сыном играют на площадке — я уже, считай, диспансеризацию прошла.

СПРАВКА

Чтобы пройти обследование в павильоне «Здоровая Москва», требуется паспорт или его копия, если вы уже прикреплены к поликлинике. Московский полис ОМС нужен тем, кто не прикрепился.

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