Сергей Собянин рассказал о преображении промзоны Братцево
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Северного административного округа продолжаются работы по благоустройству.
Глава города рассказал, что подошло к концу благоустройство набережной Головинского канала.
— В этом месяце сдали первое здание учебно-строительного технопарка, в нем будет около 1000 новых рабочих мест, — добавил он.
Постепенно преображается бывшая промзона Братцево в #САО. Уже завершилось благоустройство набережной Головинского канала, построен офисно-торговый центр. В этом месяце сдали первое здание учебно-строительного технопарка - в нем будет около 1000 новых рабочих мест. pic.twitter.com/Koeeuadv2k— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 июня 2019 г.
По словам Сергея Собянина, меняется промышленная зона в столичном районе Братцево. Свой пост на странице в Twitter он сопроводил фотографиями района.
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