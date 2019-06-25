Земельный участок изъяли под строительство Третьего пересадочного контура
• 19:09 • 25 июня 2019
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Контур предполагается построить от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Участок более 13 тысяч квадратных метров, расположенный между улицей Лобачевского и железнодорожной платформой Киевского направления Матвеевское, будет изъят в пользу города для строительства юго-западного отрезка Третьего пересадочного контура — от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская».
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Контроль за выполнением распоряжения закреплен за заместителем руководителя Департамента городского имущества Наталией Прусаковой.
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