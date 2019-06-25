«Строго по рецепту»: врачи описали действие препарата, который мог использовать московский отравитель

Во вторник, 25 июня, столичные полицейские задержали Мурата Сабанова, который подозревается в нескольких хищениях у граждан в центре столицы. По его признанию, он травил людей, смешивая один из сильнодействующих психотропных препаратов, который можно купить в аптеке, с газировкой. После того как жертвы оказывались в полусонном состоянии, он грабил их. От действий Сабанова могли пострадать до 20 человек, считает следствие. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра-нарколога Александра Ковтуна, действительно ли это лекарственное средство вредно в больших дозах и к чему может привести его употребление.

— Опасность в том, что это вещество в газировке может не чувствоваться, и человек продолжает пить, не ощущая горечь. Чем выше доза, тем серьезнее могут быть последствия. Речь идет о сильнейшем снотворном, которое способно привести к угнетению дыхания, потере координации, оказывает негативное влияние на печень. При попадании в организм значительного количества препарата человек может впасть в кому, — отметил Ковтун.

Он также добавил, что сейчас лекарство продается в аптеках строго по рецепту.

Эксперты, в свою очередь, признают существующую проблему продажи лекарств без рецептов. Этим пользуются как наркозависимые, так и злоумышленники наподобие Сабанова.

По мнению одного из ведущих российских фармацевтов Ирины Булыгиной, ужесточать законодательство в сфере продажи лекарств не надо. Необходимо следить за «чистоплотностью» сотрудников аптек.

— Люди, которым этот препарат действительно нужен, и так мучаются, чтобы получить рецепт, а потом — чтобы найти это лекарство в аптеке. Другое дело, что существуют нечистоплотные фармацевты, которые ради сверхдохода совершают неправомерные действия, продавая препарат без рецепта, — отметила Булыгина.

По предварительным данным, подозреваемый признался в 17 случаях совершения преступления. Дело отравителя передано в Следственный комитет.

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