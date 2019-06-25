Диетолог рассказала, какие жиры полезны для здоровья

Французские ученые выяснили, как можно есть жирную пищу без вреда для здоровья. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие жиры несут пользу для организма.

— Есть полезные жиры, которые необходимы организму. Это растительные жиры, они присутствуют в оливковом, подсолнечном маслах. В их составе есть жирные кислоты и, например, витамин Е. Но они могут потерять всю пользу при жарке и стать настоящим ядом. Пальмовое масло лучше тоже не употреблять, — отметила Соломатина.

Она также рассказала, что молочные жиры полезны в небольших количествах.

— Там содержится холестерин, но он легко усваивается, в отличие от, например, говяжьего жира. Молочные жиры важны для контроля уровня гормонов, они защищают нервную систему, поэтому ложка сметаны или сливок окажет положительное влияние на организм.

Диетолог отметила, что к полезным жирам относится и сало.

— Но оно должно быть именно подкожное. Сало снижает воспалительные процессы. Небольшой кусочек будет полезен, особенно зимой. В целом жиры — это строительный материал, поэтому их употребление очень важно.

Читайте также: Врач-диетолог назвала фрукты и ягоды, замедляющие старение