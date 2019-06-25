Дело серийного отравителя в Москве передали Следственному комитету
Уголовное дело серийного отравителя в Москве передали из полиции в Следственный комитет.
Сотрудники СК установят все детали совершенных преступлений, проверят задержанного на предмет его причастности к более тяжким правонарушениям на территории столицы с использованием психотропных средств.
Вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами был инициирован по поручению исполняющего обязанности ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова.
- По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «в, г» ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, что ранее сотрудниками правоохранительных органов был задержан 26-летний мужчина из Кабардино-Балкарии.
По предварительной информации, он отравил и ограбил 24 человека на территории Москвы. Задержанный предлагал людям на улице угоститься разными напитками, в которые было подмешано психотропное вещество.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, несколько происшествий произошли на территории Хохловской площади.
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