Завершена разработка транспортной схемы столичного парка «Остров мечты»
НИИ «МосТрансПроект» разработана транспортная схема парка развлечений «Остров мечты» в Москве, которая позволит наладить максимально быстрое и комфортное перемещение посетителей парка. Их количество в пиковые дни нагрузки может составить до 100 тысяч человек в сутки, сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.
— Открытие столь масштабного парка развлечений ставит непростую задачу — как организовать стабильное транспортное обслуживание такого большого количества посетителей? Существующая инфраструктура не готова к такому вызову — она не обеспечивает достаточной пропускной способности. Нагрузка на нее возрастет в разы — необходимо подготовить новую транспортную схему, способную быстро перевезти десятки тысяч людей с максимальным комфортом, — рассказал директор «МосТрансПроекта» Александр Поляков.
Он также отметил, что за основу транспортной схемы парка был взят разработанный в институте План управления перевозками Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018, доказавший свою эффективность.
— Качественное транспортное обслуживание — один из главных элементов, создающих общее впечатление от посещения парка развлечений, — добавил Поляков.
Схема, созданная специально для управления перевозками в парке «Остров мечты», предполагает:
— разделение транспортных потоков и потоков, подвозящих гостей в парк;
— увеличение пропускной способности дорог, примыкающих к парку;
— создание комфортных условий для пешеходов между главными точками притяжения в парке.
Читайте также: Монтаж самого большого в России стеклянного купола парка «Остров мечты» завершен