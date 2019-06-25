Стало известно, какое правило дорожного движения москвичи нарушают чаще всего
Более половины зафиксированных в январе–мае этого года на московских дорогах нарушений составили превышения скоростного режима.
Данная статистика приведена Центром организации дорожного движения.
— За первые пять месяцев этого года 56 процентов зафиксированных нарушений — это превышение скоростного режима, — говорится в комментарии ЦОДД.
За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений - это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей. pic.twitter.com/Y8PfKd48eU— ЦОДД (@gucodd) 25 июня 2019 г.
Так, по словам представителей столичной организации, у человека, попавшего под автомобиль, ехавший со скоростью 50 километров в час, шансы выжить составляют от 60 до 70 процентов.
Согласно инфографике ЦОДД, свыше 95 процентов нарушителей превышают скорость на 20–40 километров в час.
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