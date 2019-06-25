Эксперты рассказали, где в доме скапливается больше всего бактерий

Эксперты Королевского общества общественного здравоохранения из Великобритании сообщили о том, в каких местах на территории дома скапливается наибольшее количество бактерий. Лидерами в этом антирейтинге стали туалет и кухня.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что зачастую люди неверно расценивают понятие гигиены, в результате чего возникает «общественная путаница».

Специалисты провели опрос, который показал отношение респондентов к чистоте. Почти четверть из них полагают, что порядок в доме значения не имеет.

Опрошенные объясняют это активностью своих детей, которые якобы должны подвергаться воздействию грязи и бактерий для укрепления иммунной системы. Отчасти из-за такого отношения в домах и появляются скопления вредных микробов.

Как показали исследования, места с наибольшим количеством бактерий включают в себя кухню, холодильник, туалет. В этом же списке ненадлежащее соблюдение чистоты при игре с домашними животными, уходе за больными людьми и при кашле или чихании, передает сообщение британских экспертов The Sun.

Отмечается, что мужчины соблюдают правила гигиены в среднем реже, чем женщины.

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