Девять наград на Всероссийской робототехнической олимпиаде завоевали школьники Москвы, сообщили 25 июня в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. Финал Всероссийской робототехнической олимпиады (ВРО) проходил в городе Иннополис (Татарстан) с 21 по 23 июня. Среди команд из 60 российских регионов столичные школьники завоевали три золотые награды, три серебряные и три бронзовые. Всего в состязании участвовали более 500 школьников в составе 267 команд, а столицу на олимпиаде представила 21 команда.

— Соревнование проходило в десяти категориях: «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Основная», «Творческая», «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты», «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты», «Проекты интеллектуальных робототехнических систем» и «Соревнования по робототехнике продвинутого уровня», — рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.

Ученики школ № 1279 и 2086 на юго-западе столицы, № 1557 в Зеленограде, № 1811 на востоке и школы имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы стали лучшими в трех категориях — футбол роботов, творческой и младшей возрастной группе основной категории.

Одним из золотых медалистов Всероссийской робототехнической олимпиады стал ученик школы № 1557 Алексей Осипов. В рамках соревнования он представил проект «Рабочее место психолога для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра».

— Я хочу развивать свой проект дальше, а олимпиада — это прямой путь на международные соревнования. Победа в конкурсе для меня очень важна, потому что открывает большие возможности и создает стимул развиваться дальше, — рассказывает Алексей.

По словам директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, еще не так давно столица отставала в соревнованиях по робототехнике от лидеров — Санкт-Петербурга и Татарстана. Но теперь Москва идет на опережение.

— Это связано и с ростом уровня общего образования, в первую очередь в области математики и информатики, и с прекрасным оборудованием, которое теперь есть в московских школах, и с развитием массовых олимпиад по робототехнике — Московской олимпиады школьников и олимпиады ЦПМ, — уверен Ященко.

В рамках ВРО впервые состоялась и деловая программа, на которой участники поговорили о путях развития образовательной робототехники и продвижении теории и практики индустриальной и экспериментальной робототехники в общее и дополнительное образование.

По итогам олимпиады будет сформирована команда, которая представит Россию на Всемирной олимпиаде роботов. Международные соревнования пройдут с 8 по 10 ноября в Венгрии, их темой на этот раз станут «Умные города».

КСТАТИ

В новом учебном году в 34 школах Москвы откроются ИТ-классы. В каждой школе организуют ИТ-полигон — большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

СПРАВКА

Всероссийская робототехническая олимпиада — состязание по программированию интеллектуальных робототехнических систем. Финалисты состязания — команды школьников, победившие на региональных отборах.

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