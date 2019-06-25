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Умные технологии реновации: выработанные стандарты позволят создавать качественные новостройки

Василиса Чернявская
• 22:59 • 25 июня 2019
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев в рабочем кабинете
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Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев в рабочем кабинете
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
26 июня в разных округах столицы ведутся строительные работы по программе реновации жилого фонда. В общий адресный список включено более 300 стартовых площадок. Для формирования комфортной среды проживания москвичей предусмотрено применение передовых технологий умного города. Что они собой представляют и как идет возведение новостроек? Обо всем этом подробно рассказал глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В столице ведется строительство 116 жилых домов по программе реновации. В какие новостройки переедут москвичи, в интервью «ВМ» рассказал глава Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Индивидуальный подход

— Андрей Юрьевич, на каком этапе программа реновации сейчас? Темп ее реализации набран высокий, Москву ставят в пример другим мировым столицам по качеству и скорости обновления жилого фонда.

— Действительно, прошло не так много времени с момента утверждения программы реновации. За достаточно короткий срок отработана необходимая документация, утверждены стандарты реновации, идет подбор стартовых площадок. Как результат: 43 дома построено и введено в эксплуатацию с момента старта программы реновации. Можно сказать, что программа идет по графику. Всего за 15 лет нам нужно расселить 5173 жилых дома. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача: за пять лет построить минимум шесть миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, мы сможем переселить горожан из ветхих пятиэтажек, снести старые дома и начать строить на их месте новые. Принцип «волнового переселения» поможет реализовать программу в заявленные сроки.

— Во всех ли районах есть стартовые площадки? Довольны ли их выбором москвичи?

— В каждом округе столицы есть площадки, на которых в будущем появятся дома по программе реновации. Она, кстати, охватила практически все районы Москвы, в 105 из них места для будущих новостроек уже определены. Всего в столице подобраны 323 площадки на 4,7 миллиона квадратов. Работа по подбору и вовлечению в Программу новых стартовых площадок продолжается. В обсуждении этого важного вопроса — где разместится дом и что вокруг него появится — участвуют и москвичи. Для этого запускаем публичные слушания проектов кварталов реновации. От обсуждения с жителями зависит, сколько домов и когда будем строить.

— Но не везде можно применить типовой проект. Андрей Юрьевич, в каких районах приходится искать нестандартные решения? Какое обсуждение они проходят с москвичами?

— Мы стараемся подходить индивидуально к каждому разрабатываемому проекту, поэтому отчасти решения по каждому из объектов можно назвать нестандартными.

— Как проектируются новостройки? Какие технологии применяются при их планировании?

— Для формирования комфортной и технологичной среды проживания москвичей на площадках реновации предусмотрено применение современных и передовых технологий умного города — «Cмарт-стандарт города Москвы».

Смарт-стандарт предусматривает монтаж домовых распределительных сетей для телевидения, телефонии и интернета до каждой квартиры, ранее это выполнялось только до распределительного щитка лестничной площадки или коридора. Входные группы, домофоны, лифтовые холлы и лифты оборудованы тревожными кнопками, системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения. В холлах домов предусмотрены информационные панели для трансляции городской информации. Предусматривается автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепла в городские информационные системы.

Для соответствия высоким качествам строительства новых домов проводится экспериментальное применение технологии информационного моделирования на этапе проектирования (далее — ТИМ). Данная технология позволяет ускорить процесс разработки градостроительной документации, повысить качество, точность и наглядность принимаемых проектных решений, а также выполнить точный расчет затрат и сроков строительства. Данную технологию планируется внедрять на всех новых стартовых площадках реновации.

Для соответствия современным потребностям в энергоэффективности жилых домов и снижения затрат будущих жильцов на коммунальные услуги в рамках экспериментального проектирования на ряде объектов реновации выполняются научные работы по применению новых энергосберегающих решений и технологий. По результатам работ будет принято решение о внедрении данных решений и технологий на новых домах реновации.

Благоустройство по возрастам

— Горожан, которые стали участниками программы реновации, волнует и другой вопрос: какими будут дворы вокруг их будущего жилья? Какие решения принимаются в части благоустройства?

— Город принял свои стандарты и здесь. Существуют базовые принципы по созданию комфортной и безопасной городской среды в зоне жилой застройки. Их можно назвать современными. Новые требования затрагивают все аспекты дворового пространства и придомовой среды: озеленение, инженерное оборудование, создание площадок для детей разной возрастной категории, площадки со спортивным оборудованием, малые архитектурные формы. Не забываем и про освещение — столь важный элемент для создания не просто безопасной, но и привлекательной среды.

— Андрей Юрьевич, вы начали говорить про инженерию. Давайте подробнее остановимся на этом вопросе. Сложно ли перекладывать коммуникации? Все-таки Москва — застроенный город, инженерные сети «наслаиваются» под землей. Какое обновление они получат в тех районах, куда придет реновация?

— Безусловно, перекладка инженерных коммуникаций, их переустройство, реконструкция — это сложный высокотехнологичный процесс.

При этом приоритетной задачей для решения этой проблемы считается выполнение всех необходимых работ силами собственников этих сетей. В любом случае работы такого уровня сложности выполняются компаниями, имеющими достаточный опыт в этой сфере, включающей вопросы проектирования, строительства и проведения пусконаладочных работ. Для столичных районов, в которых начата программа реновации, сформированы комплексные схемы инженерного обеспечения. Они включают задачи по переустройству, обновлению сетей инженерной инфраструктуры.

— Не пострадают ли от этого соседние дома, не планируемые под снос?

— Соседние дома, не вошедшие в программу реновации, ни в коем случае не пострадают при производстве работ. Наоборот, они получат существенное повышение надежности обеспечения коммунальными ресурсами, ведь рядом пройдут современные системы, а нагрузка на существующие сети снизится.

Контроль на каждом этапе

— Андрей Юрьевич, а как осуществляется контроль строительства домов по программе реновации? Какой отбор проходят материалы, насколько они безопасны?

— Контроль строительства жилых домов по программе реновации осуществляется на постоянной основе на всех этапах строительства. Все отделочные материалы и устанавливаемое в квартирах оборудование предварительно проходят проверку качества и соответствия стандартам реновации. Безопасность применяемых материалов контролируется на этапе входного контроля путем проверки паспортов качества и сертификатов соответствия на все применяемые материалы.

Для повышения качества контроля во время строительства на всех площадках предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение в режиме реального времени. Также предусматривается контроль за строительством с применением цифровых технологий передачи данных о состоянии и проблемах со стройки к ответственным лицам, что позволит принимать решения быстрее и и возводить объекты без срыва сроков.

— Другой вопрос: какова «начинка» будущих новостроек? Каковы стандарты отделки квартир? Менялись ли они с момента принятия программы?

— Стандарт отделки квартир был разработан и утвержден в августе 2017 года. С тех пор он не менялся. Участникам программы реновации гарантированы квартиры с чистовой отделкой.

Ремонт в новом жилье делать не нужно: стены в комнатах будут оклеены флизелиновыми обоями под покраску, потолки окрашены. На полу в санузлах, на балконах и лоджиях будет уложен керамогранит, а в комнатах и коридоре — ламинат или керамогранит. В квартирах установят всю необходимую сантехнику: ванну, унитаз, раковину, полотенцесушитель. Кухню оборудуют плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны.

В квартирах также будут установлены стеклопакеты с москитной сеткой, межкомнатные двери из бруса или слоеного шпона. Металлические входные двери утеплены. Останется только перевезти необходимую мебель и свои вещи. И даже с этим помогаем.

Среда без барьеров

— Кстати, о помощи. Среди жителей пятиэтажек, которые переедут в дома повыше, есть и те, кому трудно подниматься, есть проблемы со здоровьем. Как создается безбарьерная среда в новых домах? Какие стандарты применяются в этой части?

— Все проекты жилых домов по программе реновации предусматривают создание безбарьерной среды для маломобильных граждан по территории жилых домов. К примеру, полы вестибюля и лифтовых холлов в подъездах жилых домов будут на уровне земли, без ступенек. При проектировании пешеходных путей в подъезде и на улице учтены потребности инвалидов-колясочников: ширина проходов составит не менее двух метров. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превысят 2–5 процентов. Именно под таким углом движение инвалидных и детских колясок остается комфортным и контролируемым.

— Предусмотрены ли в жилых домах квартиры для маломобильных москвичей? Расскажите, как их обустраивают.

— Да, для инвалидов-колясочников проектируются и даже уже строятся специальные квартиры с увеличенной шириной проходов, с установкой в санузлах специальных переговорных устройств для связи с диспетчером. Например, на Новощукинской улице, владение 8, корпус 1, сейчас возводится дом по реновации. В нем будет пять таких специальных квартир — две двухкомнатные и три трехкомнатные. В районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, владение 163, также строят жилой дом с четырьмя квартирами для инвалидов.

— Территория вокруг современных домов тоже подвержена таким требованиям — определенные уклоны, ширина тротуаров, заезды?

— Да, и благоустройство тоже входит в перечень регламентируемых работ. Так, покрытие дорожек и тротуаров не допускает скольжения. Тактильные ребристые полосы разместят на тротуаре не менее чем за 0,8 метра до начала опасного участка, например перекрестка, и изменения направления движения.

Снести по-умному

— Андрей Юрьевич, ведь есть и другая сторона программы — это демонтаж старых построек. Здесь тоже есть свои стандарты?

— Конечно, есть. У нас применяются технологии так называемого «умного» сноса, они используются в столице при разборе абсолютно всех жилых домов по программе реновации. Разборка и утилизация объема сносимого здания, проходящая по этой технологии, подразумевает переработку или повторное использование отходов. Причем перерабатываемые отходы проходят бактериологические, токсико-химические и радиационные исследования.

— Можно поэтапно описать этот процесс? Все-таки не картонную коробку складывают, а большой дом разбирают.

— Демонтаж пятиэтажек поделен на несколько этапов. На первом дом отключается от инженерных коммуникаций, затем техника и специалисты занимаются разборкой здания с разделением отходов по группам. В среднем после демонтажа получается порядка пяти тысяч тонн различных материалов.

— Какая техника задействована при ликвидации остова пятиэтажек, когда коробка уже снесена?

— После разбора дома на его месте останется только железобетонный остов, который будет демонтировать экскаватор-разрушитель с помощью гидроножниц, начиная с верхних уровней.

— Жителей всегда волнует вопрос — а сколько пыли от демонтажа старого дома? Ее как-то можно минимизировать?

— Количество образующейся пыли при сносе будут снижать с помощью гидропушек, распыляющих воду под большим давлением. Также во время сноса со стороны близко расположенной жилой застройки может быть установлена шумозащитная конструкция, чтобы уменьшить шум от работ.

— Деревьям урон при этом сильный наносят?

— Подход «умного сноса» позволит сохранить максимально возможное количество деревьев, потом часть посадок мы компенсируем и даже увеличиваем площади озеленения.

Острые вопросы программы реновации

— Все ли дома, включенные в программу реновации жилого фонда, будут снесены?

Столичными властями утвержден список из 218 зданий для сохранения в рамках программы реновации. Среди них нетиповые постройки, авторские здания и комплексы, без которых невозможно представить облик города. Все жилые дома, представляющие историко-архитектурную и градостроительную ценность, расселят. Город предоставит жителям новые квартиры, а здания отреставрируют. После реставрации эти дома приспособят под современное использование. Решение об их дальнейшем функциональном назначении будут принимать исходя из потребностей конкретного района. В зданиях могут разместиться детские сады, дома культуры, спортивные или медицинские центры. Все остальные пятиэтажки будут снесены.

— Почему дом не был включен в программу реновации?

В предварительный перечень включены пятиэтажки первого периода индустриального домостроения, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и в которых большая доля жителей желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года. Дома, где большое количество жителей сомневаются или выступают против, в список не вошли, даже если они в плохом техническом состоянии.

— Можно выйти из программы реновации?

Жители дома, включенного в программу реновации, вправе в любое время до дня заключения первого договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение (или договора социального найма), выйти из программы реновации. Решение принимается на общем собрании собственников. Для принятия решения о выходе из программы реновации необходимо более 1/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме.

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