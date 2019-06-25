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Переезд без хлопот и с готовым ремонтом

Василиса Чернявская
• 23:15 • 25 июня 2019
Ольга (справа) и Таисия Семеновы разбирают вещи в своей новой квартире по программе реновации, в которой они докупили детскую комнату
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Ольга (справа) и Таисия Семеновы разбирают вещи в своей новой квартире по программе реновации, в которой они докупили детскую комнату
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Строительство домов по программе реновации меняет облик районов и жизнь горожан. «ВМ» побывала в гостях у семей, уже переселившихся из пятиэтажек в новостройки.

Программа переселения из ветхих домов в комфортные новостройки изменила представления москвичей о том, каким может быть жилье.

«ВМ» отправилась на улицу Дмитрия Ульянова и Севастопольский проспект, где «выросли» яркие дома — с желтыми, зелеными и оранжевыми элементами фасадов.

В двух новостройках уже обустроились жильцы старых хрущевок. Две подруги, Анна Егорова и Ирина Швед, большую часть жизни мечтали перебраться с первого этажа повыше.

— Устали: зимой холодно, осенью и весной — сыро, летом солнце к нам редко заглядывало, — сходятся во мнении жительницы района Котловка.

Другим минусом пятиэтажек были смежные комнаты. У Анны Егоровой «двушка» площадью 44 квадратных метра не имела изолированных помещений.

— Не комнаты, а проходной двор, — признается она. — А ведь четверо детей в семье, всем хочется уединения, а его нет.

Теперь многодетная мама может наслаждаться собственным пространством в новостройке: комнаты в многоэтажке изолированы друг от друга. И на холод жаловаться не приходится: дом утеплен, в окнах установлены двухкамерные стеклопакеты, а фасады отделаны панелями, на которые подрядчик уже дал 15-летнюю гарантию.

Другим бонусом стала лоджия — на первом этаже хрущевки такой роскоши не было. Теперь можно наслаждаться видом на район из более широкого окна, ведь лоджии застеклены.

Ирина Швед тоже довольна: из 32 «квадратов» на первом этаже переехали в квартиру попросторнее.

— У меня уже внуки, малышам нужен простор, — говорит она.

Площадь «однушек» в новостройках получается больше, чем в старых домах. Происходит это за счет того, что нежилую часть в современных многоэтажках сделали больше, а значит, и комфортнее.

— Выгодно, — замечает женщина.

И она права: эксперты на рынке недвижимости сообщают о том, что квартиры по реновации в новостройках стоят намного больше, чем «вторичка». В среднем прирост стоимости составляет около 50 процентов по сравнению с рыночной оценкой старых квадратных метров.

Выгодоприобретателями от реновации станут не только те, кто переселился в новые квартиры, но и все жители района. Ведь современными школами, детскими садами, поликлиниками и всей прочей возводимой инфраструктурой будут пользоваться и жители квартала реновации, и остальные горожане.

А еще во время строительства домов обновят энерго- и теплосети, а также водопровод, ведущий к близлежащим многоэтажкам. В итоге, как предполагают эксперты, стоимость квартир возрастет не только у тех граждан, кто стал непосредственным участником программы реновации, но и у непереселившихся соседей.

Те, кто уже переехал в новостройки, радуются смене места проживания. К примеру, житель юго-запада Георгий Подбельский со своей семьей уже живет в новом доме на проспекте Вернадского. Он тоже жаловался на первый этаж в старом доме: в квартире почти всегда было очень темно. На нынешнем пятом — совсем другое дело! Светло, уютно, да еще и квартиру с отделкой выдали.

— Все, кто приходит, удивляются: «О, ты уже ремонт сделал». А я вообще ничего не делал. На полу уложен ламинат, на кухне, в ванной, коридоре и прихожей — плитка. Везде люстры висят, у всех дверей ограничители, даже на всех окнах сетки есть. Бордюрчики на потолке, которые багетом вроде называются, два туалета, два балкона, кухня 10,5 метра. Двери очень хорошие. Я видел в магазине их, они недешевые, — говорит он.

Непросто приходилось и тем, кто жил на последнем этаже хрущевки. Пешком, а иногда с коляской или сумками, совсем неудобно взбираться по узким лестничным пролетам. В подобной ситуации не так давно находилась Елена Ушакова, которая жила в пятиэтажке с мамой и сыном.

Правда, уже несколько месяцев они только вспоминают о тех подъемах, переезд стал спасением для всей семьи.

— Из-за отсутствия лифта добираться до квартиры на пятом этаже было непросто, теперь есть лифт, — говорит Елена. — Но самое важное, что мы остались в том же дворе, поскольку мама ходит в поликлинику, в которой знает всех врачей. Ей удобно. И ребенок тоже здесь вырос.

Всего свыше 160 семей переехали в новостройку по программе реновации из дома на проспекте Вернадского.

Новоселов хватает и на северо-востоке столицы. Так, на улице Летчика Бабушкина уже обставили свои квартиры новоселы. Москвичка Ульяна Гасова уже обжила квартиру, полученную по программе.

— Никаких недоделок в квартире не было, только плиту заменили на более функциональную, — сказала она.

Другой пример — жительница улицы Изюмской на югозападе Москвы Татьяна Рябова была рада тому, что в прошлом году переезжать оказалось совсем недалеко. Старый дом располагался в 200 метрах от нового.

— Мы переехали из трехэтажки, рады, что попали в программу реновации, — отмечает она. — Да и планировка в новостройке понравилась.

Многие москвичи, видя положительные примеры смены места жительства, задаются вопросом: а когда настанет их черед? Повезло, к примеру, жителям двух пятиэтажек на юге Москвы, они смогут получить квартиры по программе реновации досрочно. Это станет возможным благодаря строительству Большой кольцевой линии метро.

— Изначально они должны были переехать не раньше третьей волны переселения. Однако при подготовке проекта южного участка Большой кольцевой линии метро был проработан вариант, предусматривающий досрочное расселение и снос зданий, — рассказали в Департаменте строительства.

Москвичка Валентина Фотеева получила ключи от новой квартиры в доме на Изюмской улице по программе реновации Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В ведомстве подчеркнули: досрочное переселение жителей в рамках программы реновации пройдет впервые. Для жителей этих домов были подобраны две новостройки, в которых уже сейчас живут участники программы.

— Квартиры здесь больше, в них сделана отделка комфорткласса, а сами здания располагаются в экологичных и благоустроенных районах, — добавили в ведомстве.

СПРАВКА  

В настоящее время утвержден адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,7 миллиона квадратных метров недвижимости во всех округах Москвы. Список будет пополняться. Переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено 5173 дома.

Программа реновации столичного жилфонда станет одним из ключевых проектов, который городские власти представят на предстоящем Московском урбанистическом форуме. «ВМ» выяснила, в каких районах сейчас идут активные работы по строительству домов, а где уже можно поздравлять новоселов.

Более 1200 семей из Западного округа столицы ждут ключи от современных квартир

На западе столицы девять новостроек готовы для переселения горожан — участников программы реновации.

Как рассказали «ВМ» в столичном Департаменте строительства, в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское дома построены и сданы.

— В новостройки переезжают жители 15 старых домов, — сообщили в московском ведомстве. — Ремонт в новых квартирах делать не нужно: это жилье с отделкой комфорт-класса. В санузлах установлены ванны, унитазы, раковины, полотенцесушители. На кухнях есть плиты и мойки, а также фартуки по всей длине рабочей зоны. Стены в комнатах оклеены обоями, на полу уложен ламинат, а санузлы облицованы светлой керамической плиткой. В квартирах также установлены утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками.

Жители домов № 7 и 9 на Гродненской улице и домов № 23 и 25 на улице Красных Зорь уже переехали. А всего на западе города переселяются 1266 семей.

— Строительство домов для дальнейшего переселения в Западном административном округе Москвы продолжается, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. — В настоящий момент возводятся девять домов на 1144 квартиры.

По его словам, семь жилых домов сейчас проектируют, проектировать еще четыре дома начнут в третьем квартале этого года.

— Кроме того, 12 домов жилой площадью 138,6 тысячи квадратных метров на 2461 квартиру мы ввели в эксплуатацию ранее, — отметил он.

Всего на западе столицы в программу реновации включили 558 домов, утверждены 32 стартовые площадки.

Помимо комфортных новостроек, возведенных по самым современным стандартам, москвичи получают также и благоустроенные дворы.

— Вблизи новых домов появляются широкие тротуары, велодорожки и парковки, детские площадки, тренажеры и зоны для отдыха, — добавили в Департаменте строительства. — Высаживают деревья и кустарники.

Многоэтажка на Волгоградском проспекте воплотит черты лучших жилых кварталов

В Кузьминках появится новый жилой дом, возведенный по индивидуальному проекту.

Новостройка на Волгоградском проспекте, 163, будет выглядеть очень современно, и вместе с тем ее аккуратно впишут в местную застройку. По проекту в доме получится две секции разной высоты — в 10 и 13 этажей.

Отделку фасадов выполнят из пиленого облицовочного бежевого и коричневого кирпича. Ниши для кондиционеров окрасят в бежевый цвет — это обеспечит единый внешний стиль здания при оборудовании сплитсистемами.

Расположиться в доме после того, как новостройку сдадут, смогут 105 семей. Для них отделают одно-, двухи трехкомнатные квартиры. Больше всего окажется здесь «двушек» — 64. «Однушек» и «трешек» будет примерно поровну — 21 и 20.

Четыре квартиры приспособят для комфортного проживания маломобильных граждан. Для удобства передвижения в кресле-коляске ширина проходов в комнатах составит не менее двух метров, а в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.

Существенный плюс получат жители новостройки: в отличие от старых пятиэтажек в их доме появятся сразу два лифта. В каждой секции будет грузовой и пассажирский подъемники на 1000 и 400 килограммов, соответственно.

Первые этажи займут нежилые помещения, в том числе кабинеты для консьержей, комнаты для колясок, кладовые для уборочного инвентаря. Помимо этого, рассматривается возможность организовать на первом этаже центр информирования по переселению жителей.

Другим бонусом станет благоустройство прилегающей территории. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха для взрослых.

Кроме того, возле дома разобьют газоны, высадят кустарники и деревья, проложат пешеходные дорожки, а также установят лавочки и урны. Для автомобилистов на подземном этаже оборудуют стоянку. Оставить машины можно будет и у придомовой территории.

Предприятия торговли и услуг разместятся на первых этажах

На Новощукинской улице идет строительство дома по программе реновации.

В новостройке будет сразу три секции и свыше трех сотен квартир. Большую часть составят «двушки» — 204, поровну окажется «трешек» и «однушек» — по 51.

В настоящее время идет монтаж монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

«ВМ» выяснила, какие условия создадут для тех участников программы реновации, которые переедут в эту новостройку.

Дом возводят по современным стандартам: вентилируемый фасад поможет эффективному расходованию энергоресурсов. Летом здесь будет прохладно, а зимой дом удержит тепло. «Одеждой» для новостройки станет керамогранитная плитка. Под ее цвет подберут специальные короба для кондиционеров. Сделают их в одном цвете, чтобы не испортить внешний вид дома.

В каждой секции будут вестибюль и помещение для дежурного. Большим преимуществом станет комната для хранения уборочного инвентаря. При желании жители смогут решить, что именно там оставить на сезонное содержание. Привычной для любителей получать свежую прессу или письма из других городов от родных и друзей станет зона для почтовых ящиков.

Молодые семьи обрадует наличие колясочной. Необязательно завозить прогулочное средство передвижения малышей домой — можно оставить на первом этаже.

Также в секциях установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1000 килограммов. Первые этажи отдадут предпринимателям — под торговлю и бытовые услуги. Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также зоны отдыха. На территории высадят деревья и кустарники.

Узнать больше о строящихся объектах по программе реновации можно в едином контактном центре Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы по телефону +7 (499) 401-01-01. Обращения горожан принимают с 09:00 до 18:00 в будние дни.

Голландский стиль: наружные стены украсят панели под натуральный камень

Дом в голландском стиле, возведенный по индивидуальному проекту в рамках программы реновации, появится в районе Южное Медведково.

Все дело в особой отделке фасадов: наружные стены украсят панели, стилизованные под камень. Фасад здания облицуют кирпичом разных оттенков — это элемент популярного голландского стиля.

В настоящее время на объекте выполнено обустройство котлована для строительства жилого дома, идут работы по возведению надземной части здания. Уже в следующем году по адресу: проезд Дежнева, 8, появится это необычное здание.

— Также планируется установить специальные корзины под кондиционеры, — рассказали «ВМ» в Департаменте строительства Москвы.

На первом этаже разместятся нежилые помещения. В одном из них откроется центр информирования по переселению жителей.

Особое внимание уделят маломобильным жильцам. Пол вестибюля и лифтовых холлов расположат на одном уровне — без ступенек. Перепад между вестибюлем и входом в подъезд будет минимальным. Ширина проходов в подъездах составит не меньше двух метров. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превысят двух– пяти процентов.

Кроме того, инвалидам-колясочникам на первом этаже предоставят две квартиры. В них установят специальные переговорные устройства, с помощью которых можно будет связаться с диспетчером.

Во дворе оборудуют спортивную и детские площадки. Как и в других проектах, вокруг дома появятся деревья и кустарники.

Всего в Южном Медведкове новые квартиры получат жители десяти домов, для начала переселения подобрано семь стартовых площадок. Два дома в проезде Дежнева, 26, и на Полярной улице переданы под заселение в прошлом году.

Читайте также: Умные технологии реновации: выработанные стандарты позволят создавать качественные новостройки

Ольга (справа) и Таисия Семеновы разбирают вещи в своей новой квартире по программе реновации, в которой они докупили детскую комнату
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
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Полицейские задержали отравителя газировкой
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Потребление воды в столице выросло из-за жаркой погоды
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Нино Бурджанадзе обвинила Саакашвили в разладе между РФ и Грузией
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Неизвестный ранил ножом мужчину недалеко от Ярославского вокзала
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Школа с углубленным изучением иностранных языков появится в Москве
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Россияне назвали причины поражения СССР в начале Великой Отечественной войны
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Учителя из регионов присоединились к «Московской электронной школе»
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Катание на лошадях и экскурсии: открылся филиал Московского зоопарка
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Культурные центры Москвы подготовили программу ко Дню молодежи
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