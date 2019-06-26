Дана Борисова объяснила внешний вид Марины Хлебниковой проблемами с психикой
Телеведущая Дана Борисова заявила, что певица Марина Хлебникова за последнее время внешне изменилась не в лучшую сторону не из-за алкоголя, а из-за проблем с психикой.
Борисова, которой ранее пришлось пройти курс лечения от наркотической зависимости, уверяет, что у Хлебниковой не алкоголизм: из-за проблем с психикой женщине пришлось принимать сильные транквилизаторы, что и привело к серьезным изменениям во внешности.
По словам телеведущей, она с радостью поможет товарищу по несчастью и уже связалась с этой целью с клиникой, в которой лечилась сама, сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее шоумен Рустам Солнцев рассказал о том, что певица Марина Хлебникова страдает от алкогольной зависимости. Бывшая звезда проекта «Дом-2» заявил, что сейчас исполнительница «просто неузнаваема».
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