Рустам Солнцев рассказал об алкоголизме Марины Хлебниковой
Шоумен Рустам Солнцев на своей официальной странице в социальных сетях рассказал о том, что певица Марина Хлебникова страдает от алкогольной зависимости.
Как передает Nation News, бывшая звезда проекта «Дом-2» сказал, что сейчас исполнительница «просто неузнаваема».
По словам Солнцева, алкогольная зависимость — это приговор для красивой молодой женщины. Шоумен отмечает, что сказал Хлебниковой об этом, однако она все отрицает.
— Но любая пьяница всегда уверенно лопочет, что с ней полный порядок, — пишет Солнцев в своем Instagram.
Он понадеялся, что сейчас Хлебникова одумается. Шоумен добавил, что «не хотелось бы хоронить еще одну спившуюся звезду 90-х».
Напомним, что ранее об алкоголизме Хлебниковой говорил певец Шура. Однако исполнительница опровергла его слова.
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