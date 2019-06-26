Юлия Началова за три месяца до смерти подарила дочери торт с черепом
Организатор праздников Анастасия Лобачева рассказала о тематическом квесте, который устроила своей дочери певица Юлия Началова за несколько месяцев до смерти.
По словам Лобачевой, в декабре 2018 года Началова попросила организовать для дочери Веры и ее друзей квест по книге Дэна Брауна «Код да Винчи». Ключевым моментом праздника стал вынос торта с изображением черепа. Ведущая мероприятия пожелала Вере Началовой новой жизни.
Эти события происходили за три месяца до смерти Юлии Началовой, поэтому сейчас многие склонны усматривать в случившемся некий мистический знак, пишут Dni.ru.
Ранее Виктор Началов, отец покойной певицы Юлии Началовой, рассказал о том, что врачи выявили у него онкологическое заболевание — рак кишечника. В Израиле отцу Юлии Началовой сделали операцию.
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