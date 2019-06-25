Отец Юлии Началовой рассказал, что болен раком
Виктор Началов, отец покойной певицы Юлии Началовой, в программе «Пусть говорят» рассказал о том, что врачи выявили у него онкологическое заболевание, а именно — рак кишечника.
Уточняется, что родители известной исполнительницы узнали об этом случайно. Виктор Началов сообщил, что диагноз ему поставили в Израиле. Туда родители покойной «звезды» отправились на психологическую реабилитацию после смерти дочери. В организации отдыха им помогла певица Лариса Долина.
Там Виктор Началов с супругой прошли ряд обследований. В итоге, как прозвучало в эфире программы «Пусть говорят», у мужчины обнаружили опухоль. В Израиле отцу Юлии Началовой сделали операцию. Доктор Роман Барак, присутствовавший в студии, отмечает, что болезнь была обнаружена на ранней стадии.
Напомним, что певица Юлия Началова умерла в 2019 году. Ей было 38 лет.
Читайте также: Названы наследники первой очереди, которым может отойти состояние Началовой