Посвященная Библии выставка открылась в Третьяковке

В экспозицию вошли 57 предметов, созданных на основе голландского издания Священного Писания XVI века.

Среди них есть не только иконы, сделанные русскими мастерами, вдохновленными Библией Пискатора, но и гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства из дерева, металла, кости и керамики. Благодаря этим работам можно проследить влияние западноевропейской культуры на русское искусство. На выставке гости музея смогут наглядно увидеть творческую связь России и Европы во времена позднего Средневековья и Ренессанса.

Многие из гравюр, представленных в Библии, послужили для российских художников и иконографов основными образцами для создания росписей и иконостасов в храмах.

— Это очень важное событие как для музейщиков, библиотекарей, так и для гостей галереи. Выставка рассказывает о том, как русская культура и искусство неразрывно связаны с традицией общеевропейской, — поделилась заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Наталья Шередега. — Во многом освоение нового европейского апробированного языка искусства происходит через гравюры. Они позволяли увидеть произведения великих мастеров Возрождения, голландских и немецких мастеров. Библия Пискатора — это художественный альбом, в котором содержится около 500 произведений, созданных на основе работ великих мастеров европейского Возрождения XVI и XVII веков. Культура была переведена на графический язык, позже используемый русскими мастерами, иконописцами и мастерами монументальной живописи.

СПРАВКА

Издательский дом Пискатора был основан в XVI веке голландским картографом Класом Янсоном Висхером, более известным под именем Николас Йоаннес Пискатор. Первое время он занимался обеспечением европейцев настенными картами и атласами, а со временем перешел к созданию иллюстрированых книг. Главной из них стала «Лицевая Библия», выпущенная в середине XVII века.

Читайте также: Сокровища «Петергофа» покажут москвичам в «Царицыно»