Как стать настоящей «косаткой» и чемпионом подводной борьбы

Необязательно уезжать из столицы к морю, чтобы постичь основы дайвинга или акватлона — настоящей подводной борьбы. Корреспондент «ВМ» в этом убедился, побывав в Братееве на тренировке воспитанников клуба подводного плавания «Косатка».

Невероятно, но факт. Подводная одиссея по морям и океанам для многих московских школьников началась в клубе «Косатка», который 35 лет назад создал Александр Васильевич Обухов. Первый набор «косаток» давно повзрослел, и теперь воспитанники клуба приводят на занятия в бассейн своих детей. Сейчас в клубе занимаются подводным спортом около 300 москвичей, мальчишки и девчонки от 5 лет и старше, а также и взрослые, даже те, кому далеко за 60. Только руководитель и главный тренер в клубе сменился. Отец-основатель «Косаток» завещал руководство любимым детищем своему сыну — Денису Александровичу Обухову. Философия клуба, его цели и задачи остались прежними.

— Отец меня тренировал, потом он умер, и я стал продолжать дело его жизни. Миссия «Косатки» — развитие детского туризма. Основные направления работы клуба — детский дайвинг, включающий изучение подводного мира, плавание в ластах и акватлон — подводную борьбу, — рассказал Денис Обухов.

Борьба под водой, необходимо заметить, — удивительное противостояние двух умелых пловцов. Представьте двух борцов на ковре, а потом мысленно погрузите их в воду на пятиметровую глубину и заставьте их бороться. Подводный ринг для акватлона — пятиметровый водяной куб. Подводный бой длится три раунда по 30 секунд каждый. Чтобы выйти сухим, точнее, победителем из воды, за эти полминуты необходимо не только сорвать ленточку с манжеты, которая закреплена на щиколотке соперника, но и сохранить на ноге свою ленточку. Но и тут есть нюанс. Мало сорвать ленту, победителем будет признан тот борец, кто первым разорвет поверхность воды и продемонстрирует сорванную ленточку судьям.

Свидания с рыбами случаются у «косаток» во время тренировок летом, и не только в морях, но и в московских водоемах Фото: из личного архива тренера Дениса Обухова

— А почему именно ленточку нужно сорвать с ноги соперника? — поинтересовался я у воспитанника «Косатки», мастера спорта по подводному спорту, чемпиона России 23-летнего Александра Симонова. Этот титул он завоевал в 2018 году на чемпионате страны в Евпатории, а теперь мечтает проявить свои таланты на чемпионате Европы.

— Это имитация срыва ножа у диверсанта-подводника, который как раз крепится к ноге, — рассказал чемпион. — Задача, я вам скажу, непростая. Мы должны жестоко бороться, сталкиваться в воде не на шутку, — поделился секретами своего успеха спортсмен. — Чтобы побеждать под водой, нужны невероятная сила, ловкость и скорость, ну и хорошая физподготовка.

Более того, чтобы стать чемпионом по акватлону, нужно постоянно контролировать движения соперника под водой, подолгу задерживать дыхание и плавать как рыба.

Кстати, свидания с рыбами случаются у «косаток» во время тренировок летом, и не только в морях, но и в московских водоемах.

— Например, в Строгинской пойме водятся огромные караси, но охотиться на них в аквалангах — это браконьерство, что совершенно не соответствует духу настоящих «косаток», — поделился воспоминаниями руководитель клуба Денис Обухов. — Мы и в Борисовских прудах ныряли, и в Коломенском, и вот что я скажу: подводный мир Москвы прекрасен и таит множество открытий, особенно для юных аквалангистов.

Сейчас в клубе занимаются подводным спортом около 300 москвичей, мальчишки и девчонки от 5 лет и старше, а также и взрослые, даже те, кому далеко за 60 Фото: из личного архива тренера Дениса Обухова

Денис Обухов считает, что воспитанников клуба «Косатка» могло быть и в два раза больше, если бы была возможность чаще тренировать детей в бассейнах и проводить теоретические занятия по дайвингу в помещении клуба. Год назад клуб «Косатка» был лишен помещения в многоэтажке в районе Братеево, где базировался 10 лет.

Тем не менее руководитель клуба Денис Обухов не теряет присутствия духа. Он продолжает тренировать юных подводников, налаживает контакты с единомышленниками и даже имеет черный пояс по карате, которым занимается в свободное время.

— Косатки должны уметь защищаться от нападок, — улыбается тренер Денис Обухов. — А друзьям и новым воспитанникам мы всегда рады и ждем на занятия в наш клуб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Обухов, руководитель клуба «Косатка»:

— Подводное плавание — крайне интересный вид деятельности. Ощущение гидроневесомости неповторимо, в акваланге человек летит под водой, как космонавт на космическом корабле. Мир подводный малоизучен, об обратной стороне Луны, на мой взгляд, люди знают гораздо больше, чем о глубинах Мирового океана. Это великолепно, что мы приобщаем к неизведанному подводному миру новое поколение жителей столицы. Для детей погружение под воду — возможность посмотреть на мир под другим углом. Понять, что на свете существуют не только гаджеты. Опять же, если ты погружаешься под воду с аквалангом, ты должен следить за своим здоровьем, это стимул для занятий физкультурой и понимание, что курить и употреблять алкоголь, — это очень вредно.

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