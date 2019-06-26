Невзоров подарил Урганту прах и рассказал, как его чуть не сожгли в крематории
Гостем одного из выпусков авторского шоу Ивана Урганта стал публицист Александр Невзоров. В ходе беседы он рассказал, как в рамках передачи «600 секунд», которая была популярной в 90-х годах, собирался делать репортаж в одном из петербургских крематориев. Поскольку туда не пускали журналистов, он решил забраться в гроб с камерой.
— Меня привезли, это было по согласованию. Я затек до состояния полного трупа. Я думал, что красиво сорву крышку и предстану во всей своей ужасной красоте с камерой. Но, как выяснилось, когда привозят безродных, их сразу отправляют в печь, — заявил Невзоров, вспоминая, что ему показалось подозрительным, что его долго везли по коридорам. Ролик опубликован на YouTube.
Он сообщил, что героического «вылезания» из гроба не получилось, но работникам и этого впечатления хватило. В результате он выбрался, открыл двери крематория для съемочной группы, и репортаж был снят.
После этого он подарил Урганту мензурку с прахом, на которой было написано его имя.
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