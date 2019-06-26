Гидрометцентр рассказал, какой погоды ждать в июле

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что температура воздуха в предстоящем месяце превысит норму на большей части Северо-Западного округа, а также на севере Приволжского округа. Коснутся такие изменения и Москвы, но менее ощутимо.

Так, в столице средней июльской температурой будет 19 градусов тепла. Дневная температура достигнет 24 и 26 градусов, а ночная — 12 и 14 градусов выше нуля.

Обычно июль считается самым теплым месяцем года, в Москве воздух может прогреваться до 30 градусов.

В азиатской части России температура, превышающая норму, ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области.

Незначительные отрицательные аномалии могут посетить юго-запад Сибири — Новосибирскую, Томскую, Омскую, Кемеровскую области — и юг Дальнего Востока — Амурскую область и Приморский край.

Осадки в европейской части России ожидаются в рамках нормы.

А вот дефицит дождей вероятен на северо-западе страны, на севере Урала, в Прибайкалье, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской области и на Чукотке.

Также чрезмерные осадки могут прийти в центральные районы Красноярского края и на юг Якутии, местами в Амурскую область. Об этом сообщает «Российская газета».

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