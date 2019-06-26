Провокации, улыбки, одиночество: как проходил суд по делу сестер Хачатурян

26 июня в Басманном суде Москвы прошло заседание об избрании меры пресечения сестрам Хачатурян, участницам одного из самых громких уголовных дел последнего года — убийства отца на фоне систематических издевательств с его стороны.

Журналисты начали собираться еще за час до начала слушаний. К ним присоединилась и группа молодых людей, также обеспокоенных дальнейшей судьбой девушек. Правда, выступали они не на стороне подсудимых: группа ратующих за правосудие вышла с плакатами «Убийцы должны сидеть». По словам парней, у убийц нет пола, а сестры, которые, скорее всего, врут о насилии со стороны отца, совершили холодное убийство по предварительному сговору. Не тронули их ни выводы экспертов, ни показания свидетелей, ни рассказы самих девочек.

Младшая сестра Хачатурян выглядела особенно растерянно Фото: Наталья Белова, «Вечерняя Москва»

Слушания проходили одновременно в двух залах: в одном обсуждалось дело несовершеннолетней Марии, поддержать которую пришла мама, в другом — Крестины и Ангелины. Мария выглядела особенно одинокой и потерянной, сидя за широким столом рядом со своим адвокатом. Меру пресечения ей оставили без изменений, только продлили еще на месяц, до окончания следственных действий.

Для Крестины и Ангелины сегодняшнее заседание, пожалуй, наоборот, можно назвать радостным событием: по условиям меры пресечения, назначенной судьей, девочкам запрещено общаться друг с другом и другими участниками следствия. Встретиться они могут только здесь, в Басманном суде. На ногах у сестер браслеты, по которым отслеживаются передвижения: находиться вне дома девушкам разрешено только с семи утра и до девяти вечера. Они могут гулять, заниматься своими делами, учиться, встречаться с друзьями. Правда, только с теми, которые не проходят как свидетели, а таких немного.

Рядом друг с другом они выглядят не такими одинокими, Ангелина даже улыбнулась вошедшим в зал журналистам. Тем не менее по обеим сестрам видно, что пережитый стресс никуда не ушел: они теряются, путаются в словах.

— Ваше семейное положение? — спрашивает судья.

— Одна... Свободна? — путано отвечает Ангелина.

После этого СМИ из зала суда попросили удалиться — все-таки дело непростое и может содержать такие детали, которые не стоит раскрывать публично.

В соответствии с мерой пресечения, избранной судом, девочки теперь могут работать, продолжать обучение, отметил адвокат Фото: Наталья Белова, «Вечерняя Москва»

Меру пресечения им также оставили без изменений, продлили на месяц. Такое решение, кстати, защита никак не опротестовывала — ее оно полностью устраивает.

— Мы ждем окончания предварительного следствия, и такая мера, как ограничение определенных действий, нас устраивает, — рассказывают адвокаты. — Девочки чувствуют себя нормально, живут обычной жизнью по своим квартирам. Мария и Ангелина в этом году окончили школу. Ангелина окончила на пятерки, сдала экзамены, был выпускной, Мария тоже все сдала. То есть то время, когда отец держал их дома и не пускал в школу, они компенсировали. В соответствии с мерой пресечения, избранной судом, девочки теперь могут работать, могут продолжать обучение, сейчас они как раз об этом думают.

— Вы видели акцию против сестер?

— Вероятно, такие выступления спровоцированы пострадавшей стороной. Едва ли вменяемые люди будут выходить на акции и таким образом выражать свое несогласие. В то же время есть огромное количество людей, которые поддерживают девочек. Нас постоянно спрашивают, как можно им помочь: предлагают писать письма в поддержку, передают вещи. Сестры очень рады, что их поддерживают, они это чувствуют. Но главное, чтобы даже на акциях в их защиту все было мирно, нормально организовано. Мы против только провокаций.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сестры Хачатурян. Убить, чтобы выжить

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Екатерины Рощиной:

Прошлым летом об этом много говорили и спорили: имеет ли кто-нибудь право отнять жизнь у другого человека, особенно у родного отца. Пока шло следствие, вылезло много подробностей ужасного дела. (далее...)

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