«Вечная тема для нашей страны»: Путин обсудит с Госсоветом ремонт дорог
В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного совета, которое будет посвящено строительству и ремонту дорог в стране. О предстоящем совещании сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Тема чрезвычайно важная и вечная для нашей страны — развитие автомобильных дорог. И одновременно другая ипостась развития автомобильной сети — это обеспечение безопасности дорожного движения, — подчеркнул представитель президента.
Он добавил, что решением данного вопроса занимается специальная рабочая группа. На вышеуказанном совещании выступят в том числе глава Бурятии и исполняющий обязанности главы Курской области. Кроме того, министр МВД доложит о ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения. Песков также отметил, что в этот же день российскому лидеру предстоит провести совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
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