Атмосферное давление резко упадет в Москве

Атмосферное давление в столице резко понизится в скором времени. В пятницу и вовсе возможны рекордные показатели, которые были зафиксированы в последний раз 63 года назад.

Уже 27 июля атмосферное давление опустится на 14 единиц и в результате будет составлять 738 миллиметров ртутного столба.

На следующий день давление опустится еще ниже и достигнет отметки 730 миллиметров. Это будет минимальное атмосферное давление за весь июнь.

В прошлый раз такие показатели были зафиксированы в 1956 году.

Тем не менее ближе к выходным циклон начнет перемещаться на северо-восток от столицы, давление начнет расти. Сначала оно поднимется на десять единиц, а к норме приблизится в конце июня.

Синоптики предупреждают, что из-за перепадов атмосферного давления может ухудшиться состояние не только у людей, чувствительных к погодным изменениям, но и у остальных. Рекомендуется в такие дни свести физические нагрузки к минимуму и отдыхать больше. Об этом сообщает издание «Известия».

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