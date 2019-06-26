Московский зоопарк показал трех подросших птенцов кафрского ворона
Трех птенцов кафрского рогатого ворона, которые впервые вылупились в Московском зоопарке, показали на видео.
Птенцам уже дали имена Сократ, Платон и Бруно.
— Первый вылупился 1 апреля, а другие два — 20 и 23 апреля, — напомнили в пресс-службе столичного зоопарка.
Незначительная разница в возрасте до сих пор хорошо заметна:
— Старший птенец уже активно бегает по внутреннему вольеру, исследует окружающий мир, забирается на всевозможные предметы и пробует летать. Платон также начал ходить и уже пробует запрыгивать на небольшие бревнышки. Однако он ощутимо меньше Сократа и все еще не так уверенно держится на лапках. А вот самый младший вороненок Бруно все еще не встает, — уточнили в зоопарке.
В конце июля посетители смогут увидеть воронят, которых познакомят со старшими сородичами.
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