Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о судьбе квартиры певицы

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в эфире Первого канала рассказала о разбирательствах вокруг квартиры покойной певицы. Она отметила, что в настоящее время тяжбы продолжаются.

По словам Исаевой, на квартиру по-прежнему претендует бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов. Спортсмен все еще не собирается ставить точку в этом деле.

Как рассказала пиар-директор певицы, все судебные разбирательства приостановлены до тех пор, пока с момента смерти звезды не пройдет шесть месяцев.

Ранее Фролов заявлял, что не имеет имущественных претензий к семье певицы. Однако, полагает Исаева, его слова звучат как лицемерие. Она говорит, что при первой же попытке дочки Началовой Веры Алдониной и ее отца вступить в законное право наследования хоккеист подаст в суд.

— Его претензии будут касаться непосредственно этих людей. Вот и посмотрим, как он будет судиться с маленькой девочкой, — заявила Исаева в эфире программы «Пусть говорят».

Кроме того, женщина попросила близких певицы не комментировать сложившуюся ситуацию, «чтобы не навредить», передает Nation News.

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