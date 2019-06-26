Спортсмены из Москвы завоевали золото на вторых Европейских играх

Московские спортсмены завоевали золото на вторых Европейских играх, которые проходят в Минске до 30 июня. Воспитанники школы олимпийского резерва № 25 в составе российской сборной стали первыми на соревнованиях по спортивной аэробике, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, золотую медаль получили Илья Остапенко и Гарсеван Джаназян — они представляли Москву, а также их партнеры по команде Тимур Кулаев, Петр Перминов и Роман Семенов. Сборная набрала 22,250 балла.

На втором месте оказались ребята из Болгарии с результатом 22,186 балла, на третьем месте — команда из Румынии с результатом 22,083 балла.

Напомним, что до этого отлично на соревнованиях выступили Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев. Они принесли России бронзовую медаль в соревнованиях семейных пар.

Кстати, на этих состязаниях наша сборная превзошла свой прошлый результат. На первых Европейских играх, которые проходили в 2015 году, россияне завоевали лишь бронзовую медаль в соревнованиях смешанных пар.

Примечательно, что сейчас наша сборная стала лидером в общекомандном зачете Европейских игр. На данный момент у нас 52 медали, причем девять золотых, три серебряных и пять бронзовых наград принесли в копилку именно московские спортсмены.

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