МФТИ готов принять абитуриента Александра Путина
Томского выпускника школы Александра Путина пригласили поступать в Московский физико-технический институт. Абитуриент смог набрать максимальный балл за три ЕГЭ.
Директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Сергей Негодяев отметил, что высшее образовательное учреждение заинтересовано в абитуриенте, набравшем 300 баллов за три ЕГЭ.
— Мы ждем Александра и других талантливых абитуриентов, которые хотят получить образование и далее развиваться в высокотехнологичной аэрокосмической отрасли. Именно такие трудолюбивые и неординарные ребята сейчас, как воздух, нужны нашей науке. В последние годы развитие идет чрезвычайно интенсивно, — прокомментировал директор.
Путин набрал высший балл по математике, русскому языку и физике. Директор школы, которую закончил одаренный абитуриент, рассказала, что Александр собирается поступать в МФТИ, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала, что ФИПИ (как разработчик единого государственного экзамена) задумался над разрешением поиска информации в Интернете в ходе экзаменов по гуманитарным предметам.
Читайте также: Выпускники стали предпочитать профессии, связанные с математикой