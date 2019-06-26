Опубликованы доказательства отравления Бари Алибасова
Пиар-директор Алибасова обнародовал копию выписки из медицинской карты продюсера. В справке, выданной в НИИ имени Склифосовского, сообщается диагноз: «Отправление прожигающей жидкостью. Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода третьей–четвертой степени, желудка второй степени».
Решение о публикации документа было принято после того, как в некоторых СМИ появилась информация об инсценировке отравления.
В заключении сказано, что продюсеру промыли желудок, в процессе медики обнаружили «примесь крови». Сообщается, что Алибасов провел в реанимации токсикологии 13 дней, сообщает «Москва 24».
Напомним: 4 июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. Продюсера оперативно отправили в столичную клинику, где оказали первую помощь и погрузили в искусственную кому, чтобы организм быстрее восстановился. После выхода из медикаментозного сна Бари Каримович спросил про своего кота. Он выписался из больницы, но продолжает консультироваться с врачами.
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