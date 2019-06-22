Бари Алибасов записал первое видеообращение после выписки
17 июня Бари Алибасова выписали из больницы после госпитализации. Несмотря на то что его пиар-директор Вадим Горжанкин уверял фанатов в том, что жизни артиста сейчас ничего не угрожает, волнение подписчиков никак не спадало.
Тогда Алибасов лично записал видеообращение, где рассказал, что чувствует себя хорошо, и показал детское питание, которое сейчас употребляет. Пока не пройдет ожог пищеварительного тракта, ему необходимо соблюдать строгий рацион.
— Съел полтарелки гречневой каши, я получаю у медиков Склифосовского рекомендации по питанию, — успокоил фанатов продюсер.
Его госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи диагностировали у продюсера четвертую степень ожога желудка.
Артисту поступило предложение уехать на лечение в Казахстан. Подготовка к отправке осложняется тем, что на данный момент Бари Алибасов по-прежнему испытывает проблемы с памятью, которые у него начались после выхода из медикаментозного сна.
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