Пиар-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в разговоре с журналистами рассказал, что здоровью продюсера ничего не угрожает и он идет на поправку.
Он передает слова легенды отечественной музыки о состоянии здоровья и рационе питания.
— Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу, — приводит слова Алибасова Горжанкин.
Как передает РИА Новости, продюсер также подчеркнул, что в настоящее время с ним все хорошо.
Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Ему диагностировали четвертую степень ожога желудка.
Затем, 17 июня, продюсера выписали из больницы.
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