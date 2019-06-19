PR-менеджер Бари Алибасова рассказал о самочувствии продюсера
• 10:44 • 19 июня 2019
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Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб
Фото: Официальная страница группы «НА-НА» (https://vk.com/nana_official)
PR-менеджер Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал самочувствие продюсера. По его словам, ему гораздо лучше.
— Не совсем на 100 процентов ясное сознание. И есть может только специальную пищу, — цитирует Вадима Горжанкина РИА Новости.
Напомним, что композитор Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Ему диагностировали четвертую степень ожога желудка. Врачи приняли решение ввести артиста в состояние медикаментозного сна, из которого он недавно вышел.
Бари Алибасова выписали из больницы 17 июня. Ранее Вадим Горжанки сообщал, что уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На».
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