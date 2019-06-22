Лидия Федосеева-Шукшина намерена всерьез заняться своим здоровьем
Недавно Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с приступом удушья на фоне бронхиальной астмы. Речь о длительной госпитализации актрисы не шла, сообщил PR-директор ее мужа Бари Алибасова Вадим Горжанкин.
— Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой, — цитирует Горжанкина РБК.
Сын Алибасова также отметил, что после тщательного обследования здоровью мачехи ничего не угрожает. Она вернется домой в ближайшие часы.
Он добавил, что актриса намерена заняться своим здоровьем на фоне нормализации состояния ее мужа.
— «Раз Барик в порядке — пора мне и собой заняться», — процитировал слова Лидии Николаевны Бари Алибасов-младший. — Пока отцу было хуже, чем ей, она на свое здоровье «забила» и занималась отцом, — приводит слова сына продюсера агентство «Москва».
О госпитализации Федосеевой-Шукшиной ранее сообщила дочь актрисы Ольга. Она отметила, что ночью ее мать перенесла два приступа.
Читайте также: Пиар-директор Алибасова рассказал о состоянии и рационе питания продюсера