Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что актриса попала в больницу
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве в субботу, 22 июня.
Ольга Шукшина, дочь артистки, рассказала, что у Лидии ночью случилось несколько приступов астмы. Утром актриса позвонила дочери, но Ольга находилась за пределами Москвы, потому не смогла помочь.
— Было принято решение вызвать скорую, была оказана первая помощь, и она уже, я думаю, в руках врачей, — объяснила Шукшина.
В данный момент Ольга едет к матери, сообщает ТАСС.
Лидия Федосеева-Шукшина является народной артисткой РСФСР.
Госпитализация Лидии — не первая трагедия в их семье за последнее время. Муж Федосеевой-Шукшиной, Бари Алибасов, был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода в начале июня. А почти сразу после выписки продюсера у него умерла любимая теща.
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