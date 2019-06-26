Более 30 полотен Ивана Айвазовского покажут на выставке в Кронштадте
Выставка полотен художника-мариниста Ивана Айвазовского с 1 июля будет проходить в Кронштадте. Посетители экспозиции увидят 35 полотен мастера из разных коллекций.
Открытие выставки будет приурочено к празднованию Дня основания Кронштадта.
Как сообщает издание «Невские новости», соглашения о передаче на экспозицию полотен Айвазовского из Государственного русского музея, Центрального военно-морского музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», а также из частных коллекций уже подписаны.
Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк отметил, что часть этих работ хранится в запасниках и не выставляется на широкое обозрение.
Специально к выставке специалисты оборудовали современный зал, который оснащен системами контроля и безопасности.
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