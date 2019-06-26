Яна Муравская о проекте «Книги в метро»: Москвичи любят читать Жюля Верна

— Когда вы пришли на работу в метрополитен?

— Это было в мае прошлого года. Появились очень интересные проекты, в которых мне предложили участвовать. Отказаться от такого было невозможно. Это не только проект «Книги в метро», который я курирую, но и другие инновационные для Московского метрополитена проекты, которыми занимается наш отдел.

— Какую литературу, по вашим наблюдениям, скачивают на свои гаджеты москвичи?

— На сайте проекта «Книги в метро» можно найти более 700 классических произведений — как русских, так и мировых. Список самых часто скачиваемых книг все время меняется.

Точно могу сказать, что москвичи любят читать Жюля Верна «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой». Из русских авторов популярен Лермонтов, особенно «Герой нашего времени». Всего за первые полгода пассажиры столичного метрополитена скачали более 100 тысяч книг.

— А вы какие книги предпочитаете?

— Недавно закончила читать новый детектив норвежского писателя Ю Несбе «Нож». Это продолжение приключений сыщика Харри Хола. Всем советую. Сейчас читаю много исторической литературы, которая касается начала ХХ века, конца Российской империи. Мне интересен этот период нашей страны.

— Опишите свою идеальную обстановку для чтения книг.

— Чаще всего получается читать именно в метро, по дороге. Идеален для чтения книг период отпусков или выходные, когда есть свободное время и хочется потратить его на то, чего не хватало в рабочие дни.

— Как относитесь к экранизациям знаменитых романов? Были ли у вас случаи, когда прочитали книгу, затем посмотрели кино и вам вообще не понравилось?

— Такого нет. Наоборот, приходит в голову положительный пример недавней британской экранизации романа «Война и мир» телеканала BBC. Там персонажи выглядели ровно такими, какими я их себе представляла.

— Россию считают самой читающей страной в мире. Вы бы могли назвать Москву самым читающим городом России?

— В метрополитене невольно обращаешь внимание, как много людей читают книги. Кто в бумажной версии, кто в электронной. Плюс многие пассажиры проводят время за газетой. Думаю, Москву можно назвать одним из самых читающих городов страны.

— Кроме чтения книг, как еще любите проводить свободное время?

— Обычно это прогулки, встречи с друзьями. Когда есть возможность, еду в путешествия. Я почти 15 лет увлекаюсь горными лыжами, и мне очень нравится в Австрии, на севере Италии. Там потрясающие горы, невероятной красоты пейзажи.

Обязанности

— разработка проектов, предложений по повышению небилетных доходов метро и новых сервисов обслуживания пассажиров

— подготовка документации для заключения договоров по проектам и их сопровождению

— обеспечение контроля исполнения контрагентами обязательств по договору

— обеспечение взаимодействия со всеми подразделениями метро

— участие в комиссионных обследованиях

Читайте также: Писатель Евгений Водолазкин рассказал, почему любит московское метро