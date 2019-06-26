Виторган рассказал о предательстве после развода с Собчак
Российский актер Максим Виторган выставил новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Под фото он поделился своими мыслями на тему предательства.
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Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем. Но настоящий дурак никогда не поймёт, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймёт, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой - большая ошибка относиться к «настоящим и убеждённым», как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния ( хотя бы внутреннего). Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся.
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
Бывший муж телеведущей Ксении Собчак посоветовал своим поклонникам не тратить на предателей время.
— Предатель, по сути, никогда не почувствует себя предателем. С одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к «настоящим и убежденным» как к нормальным людям, — поделился своими мыслями актер.
Помимо этого, он написал, что размышления его «субъективны и относительны», и выразил надежду, что подобное притянется к подобному, а «свои найдут своих и успокоятся».
Комментарии не заставили себя ждать. Многие подписчики поддержали Виторгана и поблагодарили его за слова, которые оказались актуальными для большинства.
— Научитесь делать правильный выбор, дабы избежать разочарований. Всех благ! — порекомендовала sidorovaveronika8.
— Ох, как сильно сказано, в точку! — написала galinatiutiunnik.
— Как красиво сказано! Спасибо, — поблагодарила актера bakuira.
Не так давно Ксения Собчак рассказала о принятом решении расстаться с супругом. Она считает, что причиной размолвки стали недосказанность и разногласия. Об этом пишет Рамблер.
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