Дизайнер рассказал, как украсить дачу и не разориться

Дизайнер Светлана Аксенова-Кузьмина уверена, что это хобби будет продолжать развиваться:

— Если один поддон стоит не дороже двухсот рублей, вы же понимаете, в какую мелочь обойдется диван из 4–6 таких поддонов! Сделаны они из крепких досок, просто красятся валиком, отлично разрисовываются.

Поставленные на «попа» и скрепленные поддоны образуют стенку-перегородку: огороди такой дерево в саду, и ствол защищен будет, и у вас появится барная стойка.

А еще из поддонов получаются замечательные дачные шкафчики и подставки для цветов. Главное, что сделанное своими руками используется потом с совершенно другим настроением. Кстати, если покрасить такой шкаф с эффектом «старения», у вас еще и переспросят, откуда взяли такую дорогую антикварную вещь.

Яркие подушки, брошенные на такие диваны, позволят сидеть с удобством и создадут красоту и уют. Тряпок разных на даче у всех полно, нашить подушек — не проблема. Такое творчество позволяет и развлечь себя, и гостей удивить, и избавиться от хлама, которым мы все умудряемся обрастать с невероятной скоростью. Удачи и вдохновения!

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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Мебель из погрузочных поддонов (палет) придумали делать в США, а в Россию этот тренд пришел примерно лет пять назад. И так прижился, что появились отдельные компании, специализирующиеся на изготовлении только такой мебели.

КСТАТИ

Мебель из поддонов уже начали продавать. Ее с охотой покупают бары и кафе, она изумительно смотрится в лофтах. Конечно, такая мебель с трудом сочетается с мебелью классической, но отлично воспринимает стиль кантри, любит стены из кирпича, бревен или вагонки.

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