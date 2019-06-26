Игорь Юшков прокомментировал возможную задержку строительства «Северного потока — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал возможную отсрочку запуска проекта «Северный поток — 2».

— Заявление главы OMV о возможном переносе запуска «Северного потока — 2» из-за Дании — это намек Копенгагену на неприятные последствия его действий, — сказал Юшков.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле предположил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен позже запланированного срока по причине того, что Дания затягивает согласование маршрута в водах страны.

— Это теоретическая возможность. Нужно подождать, когда Дания все же выдаст документы. Но чем позднее разрешение будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальнее, — заявил глава компании.

У Дании нет цели задерживать строительство «Северного потока — 2». На датские власти серьезно давят США. Ситуация политизирована, передает издание «Экономика сегодня».

Сами датчане признают, что маршрут «Северного потока — 1», по плану которого можно было проложить «Северный поток — 2», наиболее экологичен и безопасен. А после того как первый «Северный поток» был проложен и введен в эксплуатацию, за ним уже годами ведется наблюдение. Результаты показывают, что подобные газопроводы не наносят какого-либо ущерба. По этой причине американцы заставили датские власти принять закон о том, что подобные проекты газопроводов должны рассматриваться не только с точки зрения ущерба окружающей среде, но и нацбезопасности.

Проект «Северный поток — 2» планирует строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его должны достроить до конца 2019 года. Трубопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все, кроме Дании, уже дали разрешение на строительство. Копенгаген не может принять решение с 2017 года.

Ранее член правления Газпрома Сергей Кузнец заявил, что задержка согласования строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны Дании может привести к тому, что Копенгагену придется компенсировать возникшие в случае задержки запуска газопровода убытки.

Ущерб для датской экономики может быть очень серьезным: помимо простоя судов-трубоукладчиков, сорванных контрактов и неустоек стране придется компенсировать еще и упущенную выгоду европейскому бизнесу. Размер компенсации зависит от времени задержки с решением. Но в любом случае это будет немалая сумма в миллиардном размере, так как компенсацию потребуют не только страны Европы, но и Россия.

Копенгаген должен дать свое согласие в начале или середине сентября.

— Если Дания выдаст разрешение, осенью ее участок оперативно «закроют» два судна, двигаясь навстречу друг другу. Если разрешения не будет, Копенгагену придется много лет сталкиваться с последствиями своего демарша, — заявил Игорь Юшков.

Напомним, что Владимир Путин в пятницу, 18 мая, принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей канцлера Германии Ангелу Меркель. Она прибыла на встречу с российским лидером с тем, чтобы обсудить пути развития российско-германских отношений и актуальные международные проблемы, среди которых — сирийский вопрос и строительство газопровода «Северный поток — 2».

На совместной пресс-конференции Владимира Путина и Ангелы Меркель президент РФ подчеркнул, что строительство газопровода, вызывающее у мировых лидеров противоречивые мнения и оценки, является экономическим проектом, реализация которого находится вне рамок политики.

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