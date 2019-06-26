Эксперт рассказал, как сохранить белоснежную улыбку
Если раньше мы шли в магазин и выбирали между щеткой с красной ручкой или синей, то теперь глаза разбегаются от ассортимента. Очень мягкие и жесткие, с искусственной щетиной или натуральной, электрические на аккумуляторах или от сети, с выходом в Интернет и Wi-Fi. Да-да, есть и такие.
Теперь щетку можно синхронизировать со смартфоном и увидеть, насколько чистка зубов была эффективной. И не дай бог пропустить труднодоступный участок — приложение призывно запищит. С помощью Интернета можно контролировать, как долго чистят зубы ваши дети. Очень удобно! По мнению врача-стоматолога Юлии Селютиной, новейшей технологией чистки зубов являются ультразвуковые зубные щетки.
— УЗ-щетки вырабатывают колебательные волны ультравысокой частоты, их щетинки совершают около 100 миллионов движений в минуту, к тому же не требуется никаких движений зубной щеткой, — рассказывает эксперт. — Все, что нужно сделать, — приставить щетку к зубам и держать 5–10 секунд, налет размягчается ультразвуком. Регулярное использование УЗ-щетки оказывает терапевтический эффект при кровоточивости десен и зубодесневых карманах.
По отзывам пациентов врача-стоматолога, такая ультразвуковая чистка позволяет удалять даже несложные зубные камни.
А тем, кто предпочитает более традиционный способ чистки — без помощи техники, врач-стоматолог посоветовала купить обычную щетку с максимальным количеством щетин из искусственного волокна и не тратиться на более дорогие аналоги с силиконовыми включениями.
Бери щетку по себе
В продаже обычно есть зубные щетки пяти степеней жесткости: очень мягкие (сенситив); мягкие (софт); средние (медиум); жесткие (хард) и очень жесткие (экстрахард). При нормальном состоянии десен и зубов рекомендуется покупать щетки средней жесткости и мягкие. Они наиболее эффективны: щетинки более гибкие, очищают десневую бороздку и лучше проникают в межзубные промежутки.
При лечении пародонта или чувствительных деснах следует брать щетки «сенситив».
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
— Зубная метла — так называли зубную щетку во времена Ивана Грозного.
— Щетки из натуральной щетины удобны, только бактерии в их щетине размножаются мгновенно.
— В Африке зубы чистят растением мисвак (корень сальвадоры персидской).
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