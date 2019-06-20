Стоматолог рассказал, сколько видов инфекций живет у человека во рту

Медики из Университета Квинс в Белфасте под руководством Хайди Жордан установили связь между плохим здоровьем зубов и развитием рака отделов ЖКТ. По словам врачей, у людей с заболеваниями зубов и десен риск развития рака печени на 30 процентов выше, чем у здоровых. Гингивит (воспаление десен), периодонтит (воспаление соединительной ткани между зубом и зубной лункой) и кариес также являются фактором риска для возникновения заболеваний сердца, диабета, инсульта. Стоматолог рассказал «Вечерней Москве», к каким заболеваниям могут привести проблемы с зубами.

— Полость рта — это ворота в организм. Во рту у человека 360 видов инфекций, которые могут попадать в организм. Проблемы с зубами или их отсутствие, а также воспаление десен могут привести к множеству заболеваний, например, гастриту или язве, потому что человек не может качественно пережевывать пищу. Болезни горла, воспаление гланд — это тоже все происходит из-за заболеваний зубов, — рассказал стоматолог Тигран Григорян.

ЦИФРА

Медики взяли данные из Биобанка Великобритании о 469628 британцах, которые подробно рассказали о состоянии здоровья зубов и десен. Оказалось, что за время наблюдения заболели раком 4069 человек, у 13 процентов из них были проблемы с зубами.

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