Детский сад с двумя физкультурными залами построят в Кунцеве

Новый детский сад на 325 мест, в котором будут два физкультурных зала, скоро построят в районе Кунцево.

— В районе Кунцево построят новое трехэтажное здание дошкольной образовательной организации. Дошкольная образовательная организация на 325 мест будет реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах полного дня. Всего таких групп 13, каждая сможет вместить 25 детей. Детский сад сможет реализовать возможность совместного воспитания детей различных групп мобильности, — рассказали в пресс-службе от лица председателя комитета Валерия Леонова.

Группы в детском саду будут разделяться на младшие, средние и старшие. Еще четыре группы наберут детей подготовительного возраста от шести до семи лет.

Ячейки для групп полного дня распределят отдельными блоками. Внутри каждого блока будут находиться помещения раздевальной, спальной, туалетной и буфетной комнат.

— В составе специализированных помещений детского сада запроектированы две музыкальных комнаты и два физкультурных зала, кружковое помещение для развивающих занятий, кабинеты психолога и логопеда. Все это позволит реализовать качественное и полноценное развитие для дошкольников, раскрыть их творческий потенциал и подготовить к обучению в школе, — добавил Леонов.

Также на территории детского сада появятся 13 групповых и одна физкультурная площадка. На их территории будут установлены теневые навесы и декоративное оформление, разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.

Двери нового детского сада будут открыты для детей в режиме полного дня пять дней в неделю. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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